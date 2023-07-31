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19:04, 31 июля 2023Путешествия

Не терпящая прикосновений пассажирка самолета устроила скандал и попала на видео

Пассажирка United Airlines устроила скандал из-за попутчика и была снята с рейса

Пассажирка авиакомпании United Airlines устроила скандал в самолете из-за сидевшего рядом незнакомого попутчика и попала на видео. Кадры публикует View from the Wing.

По информации издания, пассажирка сразу предупредила попутчиков, что не терпит прикосновений. Она потребовала, чтобы те встали и вышли в проход, пока она не пройдет до своего места у окна. Просьба была выполнена, однако женщина продолжила хамить людям.

На записи видно, как мужчина, стоящий в проходе, спорит с женщиной, которая сидит в кресле у окна. Бортпроводник безуспешно пытается примирить двух оппонентов, однако вскоре в спор вмешиваются и другие пассажиры. В результате конфликтующих рассадили, однако даже это не смогло успокоить путешественницу. В связи с этим она была снята с рейса.

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    Зарина Дзагоева
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