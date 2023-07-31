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15:34, 31 июля 2023Бывший СССР

В России оценили влияние западных стран на украинские власти

Патрушев: из-за помощи Запада украинские власти осознают свою безнаказанность

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Благодаря помощи западных стран украинские власти осознают свою безнаказанность и вседозволенность. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, пишет ТАСС.

По его словам, «англосаксы, преследуя цель добиться стратегического поражения России, с началом специальной военной операции на Украине значительно увеличили военную помощь неонацистскому киевскому режиму».

В итоге население Украины в борьбе с Россией используется «в качестве расходного материала», отметил он.

Ранее Патрушев и специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим на встрече в Йоханнесбурге обсудили ситуацию на Украине и обменялись мнениями по ряду проблем международной безопасности.

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    Александр Слабиев
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