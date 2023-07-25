Патрушев обсудил ситуацию на Украине с бразильским коллегой

Секретарь СБ РФ Николай Патрушев обсудил ситуацию на Украине со своим бразильским коллегой

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев и специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим на встрече в Йоханнесбурге обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте Совбеза РФ.

«Состоялся обмен мнениями по ряду проблем международной безопасности. Затронута ситуация вокруг Украины», — прокомментировала пресс-служба ход переговоров Патрушева с его бразильским коллегой на уровне представителей стран БРИКС.

Ранее Патрушев встретился с руководителем канцелярии Комиссии по иностранным делам, членом Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И в ЮАР в рамках встречи представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.