Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:40, 25 июля 2023Мир

Патрушев обсудил ситуацию на Украине с бразильским коллегой

Секретарь СБ РФ Николай Патрушев обсудил ситуацию на Украине со своим бразильским коллегой

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев и специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим на встрече в Йоханнесбурге обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте Совбеза РФ.

«Состоялся обмен мнениями по ряду проблем международной безопасности. Затронута ситуация вокруг Украины», — прокомментировала пресс-служба ход переговоров Патрушева с его бразильским коллегой на уровне представителей стран БРИКС.

Ранее Патрушев встретился с руководителем канцелярии Комиссии по иностранным делам, членом Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И в ЮАР в рамках встречи представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости

    Банкоматы в России перестали принимать доллары и евро

    Накрытый пеплом от вулкана Эбеко российский город попал на видео

    Подростки залезли на крышу электрички в Подмосковье и попали на видео

    Москвичи организовали масштабный фестиваль

    Патрушев обсудил ситуацию на Украине с бразильским коллегой

    Флагманские смартфоны Apple подорожают

    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с просмотрами товаров за деньги

    Украине предсказали вступление в НАТО в 2024 году

    Шойгу посетит Северную Корею

    Очевидцы рассказали о моменте взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости