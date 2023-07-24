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19:26, 24 июля 2023Мир

Патрушев встретился с главным дипломатом Китая

Секретарь Совбеза России Патрушев встретился с главным дипломатом Китая Ван И

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с руководителем канцелярии Комиссии по иностранным делам, членом Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И в ЮАР в рамках встречи представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

«Обсуждены вопросы углубления российско-китайского сотрудничества в двустороннем и многосторонних форматах, а также поступательного расширения практического взаимодействия России и Китая в целях комплексного укрепления безопасности двух стран», — сказано в заявлении.

Патрушев обменялся с главным дипломатом Китая мнениями о ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее секретарь Совета безопасности созвонился с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом. Они обсудили вопросы российско-индийского взаимодействия в сфере безопасности и договорились продолжить конструктивные контакты по двусторонним вопросам.

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    Семен Александров
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