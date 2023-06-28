Патрушев рассказал коллеге из Индии о событиях в России

Патрушев обсудил с советником премьера Индии по нацбезопасности Довалом события в России

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев созвонился с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе СБ рассказали, что Патрушев обсудил с индийским коллегой последние события в России. «Подробно обсуждены текущие вопросы российско-индийского взаимодействия в сфере безопасности и перспективы их углубления в рамках двусторонних и многосторонних форматов», — указано в заявлении.

Уточняется, что Патрушев и Довал договорились продолжить конструктивные контакты по двусторонним вопросам.

Ранее Патрушев заявил, что США выступают против многополярного мира, но они неспособны доминировать над всеми странами, поэтому хотят ослабить Россию и в конечном итоге Китай. По словам Патрушева, Вашингтон уверен в возможности добиться своей цели, но у него ничего не выйдет.