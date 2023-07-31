Российский полковник указал на шаг Киева к мирным переговорам
Планируемые переговоры Украины и США относительно гарантий безопасности, вероятно, могут стать шагом на пути к мирному урегулированию российско-украинского конфликта. О первых признаках подготовки Киевом и Вашингтоном фундамента для переговоров о мире в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«В блоке [президента Украины Владимира] Зеленского заявили, что на следующей неделе начинаются переговоры между Украиной и США по поводу гарантий безопасности Украине. Я понимаю, что Зеленский созрел к заключению мирного договора, ему необходимо оговорить "цену" этого договора и те красные линии, за которые он имеет право заходить в контексте территориальных уступок», — сказал он.
Скорее всего, начинается «прощупывание» возможности заключения мирного договора
Специалист также подчеркнул, что на данном этапе речь идет об исключительно предварительных условиях возможного мирного соглашения.
«Россию, конечно, не пригласят, так как пока идет речь о предварительных переговорах. Уже в СМИ западных стран, особенно американских, проскакивало, что Белый дом недоволен "политикой обид" Зеленского, которую он демонстрирует и призывает, чтобы он уже определил возможности ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру»). Но есть и территории, за которые они будут продолжать бороться, но уже не военным, а дипломатическим путем — это, скорее всего, будет Крым», — добавил Матвийчук.
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что переговоры по соглашению Украины и США о гарантиях безопасности начнутся уже на следующей неделе. Он пояснил, что речь идет об оборонной и финансовой поддержке, а также о санкциях. Ермак добавил, что гарантии будут представлять собой конкретные и долговременные обязательства.