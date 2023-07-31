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12:56, 31 июля 2023Бывший СССР

Российский полковник указал на шаг Киева к мирным переговорам

Полковник Матвийчук: Киев готовится к процессу мирного урегулирования

Фото: Reuters

Планируемые переговоры Украины и США относительно гарантий безопасности, вероятно, могут стать шагом на пути к мирному урегулированию российско-украинского конфликта. О первых признаках подготовки Киевом и Вашингтоном фундамента для переговоров о мире в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«В блоке [президента Украины Владимира] Зеленского заявили, что на следующей неделе начинаются переговоры между Украиной и США по поводу гарантий безопасности Украине. Я понимаю, что Зеленский созрел к заключению мирного договора, ему необходимо оговорить "цену" этого договора и те красные линии, за которые он имеет право заходить в контексте территориальных уступок», — сказал он.

Скорее всего, начинается «прощупывание» возможности заключения мирного договора

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

Специалист также подчеркнул, что на данном этапе речь идет об исключительно предварительных условиях возможного мирного соглашения.

«Россию, конечно, не пригласят, так как пока идет речь о предварительных переговорах. Уже в СМИ западных стран, особенно американских, проскакивало, что Белый дом недоволен "политикой обид" Зеленского, которую он демонстрирует и призывает, чтобы он уже определил возможности ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру»). Но есть и территории, за которые они будут продолжать бороться, но уже не военным, а дипломатическим путем — это, скорее всего, будет Крым», — добавил Матвийчук.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что переговоры по соглашению Украины и США о гарантиях безопасности начнутся уже на следующей неделе. Он пояснил, что речь идет об оборонной и финансовой поддержке, а также о санкциях. Ермак добавил, что гарантии будут представлять собой конкретные и долговременные обязательства.

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    Кирилл Садовский
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