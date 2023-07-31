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08:23, 31 июля 2023Силовые структуры

В Перми оштрафовали на 1,5 миллиона рублей замглавы больницы за коррупцию

В Перми оштрафовали замглавы больницы, предложившего коллегам дать взятку ФСБ

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

В Перми суд приговорил к штрафу бывшего заместителя главного врача одного из медицинских учреждений города за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 5 статьи 291.1 («Обещание и предложение посредничества во взяточничестве») УК РФ.

В 2021 году сотрудники ФСБ проводили оперативно-розыскные мероприятия в больнице. Силовики проверяли госконтракты. Отмечается, что были допрошены даже должностные лица организаций-подрядчиков из Санкт-Петербурга. Замглавы больницы понимал, что проверка может негативно повлиять на репутацию клиники. Тогда он обратился к ранее судимому москвичу и попросил его стать посредником в передаче взятки от представителя одного из поставщиков медицинских изделий сотрудникам ФСБ России за прекращение проверки. Всего осужденный хотел, чтобы коллеги передали 50 тысяч долларов США.

Мужчина пытался найти сотрудника ведомства, который бы согласился помочь за вознаграждение. Но его поймали и задержали.

Отмечается, что теперь будут судить москвича, обвиняемого в покушении на посредничество во взяточничестве.

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    Екатерина Власова
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