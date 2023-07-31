В Северной Корее спели SHAMAN и Газманова

В Северной Корее исполнили песни SHAMAN и Олега Газманова

Во время концерта в Северной Корее местные артисты исполнили песни Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, и певца Олега Газманова на русском языке. Трансляцию мероприятия вело Корейское центральное телевидение.

Концерт в Пхеньяне был посвящен 70-летию окончания Корейской войны. В ходе мероприятия прозвучала композиция Газманова «Вперед, Россия!» и песня SHAMAN «Встанем».

Вечером 25 июля министр обороны России Сергей Шойгу приехал в Северную Корею. По официальным заявлениям, основной целью поездки было «участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине окончания Корейской войны». Министр провел встречи с министром обороны КНДР Кан Сун Намом, а также с главой КНДР Ким Чен Ыном.