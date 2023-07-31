Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:35, 31 июля 2023Культура

В Северной Корее спели SHAMAN и Газманова

В Северной Корее исполнили песни SHAMAN и Олега Газманова

Кадр: Korea Central TV

Во время концерта в Северной Корее местные артисты исполнили песни Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, и певца Олега Газманова на русском языке. Трансляцию мероприятия вело Корейское центральное телевидение.

Концерт в Пхеньяне был посвящен 70-летию окончания Корейской войны. В ходе мероприятия прозвучала композиция Газманова «Вперед, Россия!» и песня SHAMAN «Встанем».

Вечером 25 июля министр обороны России Сергей Шойгу приехал в Северную Корею. По официальным заявлениям, основной целью поездки было «участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине окончания Корейской войны». Министр провел встречи с министром обороны КНДР Кан Сун Намом, а также с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о возможной поездке Путина в Нью-Йорк

    Назван лучший способ сдачи жилья в аренду

    ФБР уличили в работе против американцев

    В Северной Корее спели SHAMAN и Газманова

    Державшего россиянку в плену 14 лет обвинили в убийстве

    Два поселка в приграничном российском регионе попали под обстрел ВСУ

    Названы способы полноценно отдохнуть в отпуске

    В Грузии возобновился протест против прибытия круизного лайнера с россиянами

    «Бэтмен» проехал на электросамокате по набережной в Москве и попал на видео

    Россиянка ослепла на один глаз из-за конфликта с дворником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости