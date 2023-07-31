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12:41, 31 июля 2023Россия

Шойгу доложил Путину об итогах визита в Северную Корею

Песков заявил, что Шойгу уже доложил Путину об итогах визита в КНДР

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу уже доложил президенту Владимиру Путину об итогах своего недавнего визита в Северную Корею и встречи с лидером этой страны Ким Чен Ыном. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Безусловно, было общение уже у министра с президентом. Конечно же, министр уже доклады сделал, но не знаю, насколько детально», — заявил пресс-секретарь главы государства и напомнил, что о таких важных встречах Путину докладывается незамедлительно.

Шойгу приехал в Северную Корею вечером 25 июля. По официальным заявлениям, основной целью поездки было «участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине окончания Корейской войны». Министр провел встречи с Кан Сун Намом, а также с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» сообщил, что визит главы российского оборонного ведомства в Пхеньян прошел в дружественной обстановке.

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    Евгения Куликова
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