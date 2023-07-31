История о 14 годах сексуального рабства потрясла россиян. Что на самом деле произошло с сиротой из Челябинска?

«Лента.ру»: россиян потрясла история 14 лет секс-рабства сироты из Челябинска

Российские СМИ и Telegram-каналы рассказали историю Екатерины, сироты из Челябинска, которая пропала в поселке Смолино (Советский район города) осенью 2009 года: по данным источников журналистов, последние 14 лет она провела в сексуальном рабстве у местного жителя.

Согласно публикациям, потерпевшая годами удерживалась в неволе в частном доме на улице Фестивальной — там жил ее похититель 51-летний Владимир Ч. вместе с пожилой матерью Валентиной. Дом состоит из пяти комнат: одну занимала пленница, вторую — мать, а остальные три были в распоряжении Владимира.

При этом никто из соседей не догадывался, что происходит за высоким забором дома, да и других женщин, кроме Валентины, там никогда не видели. В то же время челябинский поселок Смолино считается благополучным — в нем много дорогих коттеджей.

Тетя Валя — добрейшей души человек. Она с утра уходила из дома и возвращалась поздно. Очень позитивная, радостная. Ее сына почти никто не видел, он редко выходил из дома. Парень был нелюдимый, необщительный. Да и с головой у него были какие-то проблемы — всегда ходил в накинутом на голову капюшоне Сергей (имя изменено) житель деревни Смолино

Соседи отмечали, что за участком Владимир вместе с матерью ухаживал плохо — их двор был несколько лет как заросший. Одна из соседок обращала внимание, что разросшиеся яблони перекрывали весь обзор: с улицы было не разглядеть, что происходит в доме.

СМИ рассказали о похищении Екатерины в 2009 году

Екатерина — сирота из Челябинска. Как и старшая сестра, она воспитывалась в детском доме. Катя покинула детдом в 2008 году — но найти себя в жизни сразу не смогла. В Челябинске она, главным образом, общалась с такими же неустроенными сиротами, «стреляла» у прохожих мелочь и перебивалась случайными заработками.

А в 2009 году 19-летняя девушка на автовокзале Синегорье в Челябинске познакомилась с 37-летним мужчиной. Они разговорились, он предложил ей спиртное, а потом позвал к себе в гости. Девушка согласилась и поехала в Смолино, где они провели вместе некоторое время. Но, когда Екатерина собралась уходить, хозяин неожиданно достал нож.

Он приставил к ее горлу нож, сказал, что она никуда не пойдет, а потом запер в одной из комнат источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

В тот момент Екатерина даже не догадывалась, что проведет в Смолино следующие 14 лет. Как пишут СМИ и Telegram-каналы, все эти годы Владимир регулярно насиловал и истязал ее: например, пристегивал к столешнице с помощью специальных удерживающих устройств, которые изготовил самостоятельно.

В арсенале мужчины также были две самодельные деревянные колодки и деревянный намордник наподобие того, что был у Ганнибала Лектера в знаменитом голливудском фильме «Молчание ягнят». Также дома у Владимира находились два компьютера с порнографией и фаллоимитаторы.

Похититель Екатерины расправился с другой женщиной

Уже после того, как об истории Екатерины сообщили СМИ и в дом Владимира пришли сотрудники правоохранительных органов, в его огороде обнаружили скелетированные человеческие останки.

По словам Екатерины, в первый год неволи в доме вместе с ней находилась еще одна женщина, Оксана — ее Владимир держал на привязи в сарае. Летом 2010 или 2011 года — точнее Екатерина не помнит — мужчина расправился с ней.

Он загнал Оксане нож в голову одним ударом, после чего привел Екатерину и на ее глазах добил жертву, нанеся два сильных удара фомкой по голове

источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

После Владимир спрятал тело в бочку и безуспешно попытался его сжечь, а затем расчленил и сложил останки в подвале. О том, как Владимир поступил с ними дальше, Екатерина не знала.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление возможной причастности подозреваемого к другим преступлениям. Его жертв может быть больше, но пока найдены останки лишь одного человека источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Сбежать из Смолино Екатерине помог случай

О Владимире известно, что в 1986 году, еще подростком, он был судим за разбой. При этом некоторые соседи знали, что он страдает психическим заболеванием — но ничего опасного в его поведении не замечали.

Одна из жительниц поселка Смолино вспоминает, что мать Владимира как-то обмолвилась, что у того все хорошо и он якобы живет с девушкой

При этом в целом о сыне Валентина рассказывала мало — и некоторые жители поселка полагали, что счастливая личная жизнь Владимира является выдумкой пожилой женщины. Между тем сбежать из Смолино Екатерине помог случай. 29 июля после употребления спиртного Владимир впал в крайне агрессивное состояние, а затем потерял сознание.

Воспользовавшись этим, Екатерина сбежала и сразу направилась к старшей сестре, которая и вызвала полицию.

В настоящее время мужчина находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы

из сообщения Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Челябинской области

В истории о похищении сироты есть ряд странностей

Между тем в истории Екатерины есть ряд странных моментов. Во-первых, после побега от Владимира она каким-то образом сразу смогла найти старшую сестру, с которой, по ее же словам, не общалась со дня похищения.

Во-вторых, старшая сестра Екатерины почему-то обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже девушки лишь в 2018 году — спустя девять лет после того, как пленница оказалась в доме Владимира. Почему она не сделала это сразу, остается загадкой.

Лишь после этого Екатерина стала числиться пропавшей без вести

По словам Екатерины, когда Владимир уходил из дома, он запирал ее в комнате на ключ, а порой и привязывал к столешнице. В остальное время женщина свободно перемещалась по дому, а также помогала его пожилой матери с уборкой и готовкой. Но самое главное в том, что Екатерина отрицает факт сексуального насилия со стороны Владимира.

Владимир Ч. в период с 2009 года по настоящее время регулярно вступал с ней в половую связь, без применения насилия и угроз. Екатерина сообщила, что подвергалась систематическим избиениям со стороны Владимира, причиной которых были незначительные бытовые поводы выдержка из допроса Екатерины

Между тем по факту событий в Смолино уже возбуждены уголовные дела по статьям 105 («Убийство») и 126 («Похищение человека») УК РФ. Обращает на себя внимание тот факт, что дел по «сексуальным» статьям («изнасилование» или «развратные действия») среди них нет.

Так что весьма вероятно, что в истории о секс-рабстве, ставшей одной из главных тем минувшего понедельника, может не оказаться самого секс-рабства. Что касается возможного наказания за другие эпизоды, то не исключено, что вместо срока за решеткой Владимир отправится на принудительное лечение.

Оценить степень его вменяемости предстоит психиатрам. Возможно, в этом им смогут помочь найденные в ходе обысков тетради, полные записей, — их содержание тщательно изучат эксперты.

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