Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:45, 31 июля 2023Бывший СССР

Власти Украины захотели сделать из страны испытательный полигон

Украинский министр заявил о планах Киева сделать из страны испытательный полигон
Александр Камышин

Александр Камышин. Фото: President.gov.ua / Wikimedia

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Киев договаривается с западными компаниями о производстве и тестировании оружия в стране. Его слова приводит «Правительственный портал».

Украина, считает министр, может стать полигоном для испытания вооружений, «арсеналом свободного мира», а оборонная промышленность страны будет динамично развиваться десятилетиями.

«Для крупных международных компаний открываются большие возможности производить и тестировать свой продукт в условиях реальной войны. Производить на Украине, тестировать продукцию на Украине, проводить исследования и разработки на Украине, модернизировать продукт на Украине», — заявил Камышин.

Ранее замминистра обороны Владимир Гаврилов призвал западные компании тестировать свое оружие в бою на Украине. По его словам, так уже делают некоторые начинающие компании.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили об уничтожении Россией артиллерии ВСУ

    Назван простой способ улучшить сексуальную жизнь

    Рыбак дважды поймал редчайшего синего омара и отпустил его

    Суд предъявил обвинение в сексуальном насилии самому титулованному футболисту

    Бывшего сотрудника УФСИН осудили на три года условно за превышение полномочий

    Россиянка познакомилась с возлюбленным через брачное агентство и лишилась денег

    Jаgermeister перестанут ввозить в Россию по параллельному импорту

    В России усилили защиту танков Т-80БВМ

    Банк России ухудшил прогноз по инфляции

    Три человека погибли в Запорожье из-за обстрела ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости