Власти Украины захотели сделать из страны испытательный полигон

Украинский министр заявил о планах Киева сделать из страны испытательный полигон

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Киев договаривается с западными компаниями о производстве и тестировании оружия в стране. Его слова приводит «Правительственный портал».

Украина, считает министр, может стать полигоном для испытания вооружений, «арсеналом свободного мира», а оборонная промышленность страны будет динамично развиваться десятилетиями.

«Для крупных международных компаний открываются большие возможности производить и тестировать свой продукт в условиях реальной войны. Производить на Украине, тестировать продукцию на Украине, проводить исследования и разработки на Украине, модернизировать продукт на Украине», — заявил Камышин.

Ранее замминистра обороны Владимир Гаврилов призвал западные компании тестировать свое оружие в бою на Украине. По его словам, так уже делают некоторые начинающие компании.