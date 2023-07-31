Политолог объяснил нежелание Украины вести переговоры с Россией

Politico: РФ может воспользоваться переговорами с Украиной для нанесения удара

Украина избегает мирных переговоров с Россией из опасений, что Москва использует затянувшуюся паузу для нанесения нового удара. Об этом сообщил политолог и аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреас Умланд в своей статье для американской газеты Politico.

«Стратегические соображения заставляют Киеву не доверять Москве, которая может просто воспользоваться паузой, чтобы подготовить свою армию, экономику и население к новому нападению в будущем», — написал эксперт.

По мнению Умланда, «имперские традиции российского государства слишком сильны, чтобы допустить значимое и надежное соглашение» между Москвой и Киевом, который делает ставку на переговоры только «после явного и сокрушительного поражения России».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не может выполнить пункт предложенной Африкой мирной инициативы о прекращении огня из-за того, что Украина ведет крупномасштабное наступление.