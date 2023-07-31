69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
16:11, 31 июля 202369-я параллель

Российские ученые сфотографировали белую радугу

Ученые «Арктического плавучего университета» сфотографировали белую радугу

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Российские ученые в составе научно-образовательной экспедиции «Арктический плавучий университет — 2023» сфотографировали белую радугу. Об этом они сообщили в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Необычное оптическое явление заметили с борта судна «Михаил Сомов» на пути к мысу Желания. Белую, или туманную, радугу часто можно увидеть в Арктике и других туманных местах, но обычно она появляется в небе всего на несколько секунд.

«Знакомая нам всем разноцветная радуга формируется на крупных каплях дождя, и мы видим четкий спектр, семь цветов. Здесь же преломление происходит на более мелких каплях тумана», — рассказала участница экспедиции Юлия Смирнова.

Она добавила, что участники первого рейса экспедиции видели это явление дважды.

Ранее сообщалось, что ученые «Арктического плавучего университета» впервые сняли с дрона самый старый исторический памятник на Новой Земле — остатки сооружения «Зимовье Баренца» в заливе Ледяная Гавань. Постройка датирована 1596 годом.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал закон о задержании на срок до 30 суток при военном положении

    Музею Второй мировой в Киеве изменят название в честь борьбы за независимость

    Два российских теннисиста обошли запрет на въезд в Чехию для участия в турнире

    Путин подписал указ о подготовке празднования 80-летия Победы

    Названа новая пострадавшая от пластики хирурга Хайдарова

    Раскрыта площадь разрушений в «Москве-Сити» после атаки беспилотников

    Местные жители рассказали о месте столкновения катера и ребенка под Самарой

    Названы способы избежать преждевременного появления морщин

    Суд отказался освободить двух россиян под залог в 1,5 миллиарда рублей

    Логотип нового названия на штаб-квартире Twitter назвали незаконным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости