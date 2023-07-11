Самый старый исторический памятник на Новой Земле впервые сняли с дрона

Ученые «Арктического плавучего университета» впервые сняли с дрона «Зимовье Баренца»

Ученые «Арктического плавучего университета» впервые сняли с дрона самый старый исторический памятник на Новой Земле — остатки сооружения «Зимовье Баренца» в заливе Ледяная Гавань. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе рейса на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов» специалисты проверили состояние постройки, расположенной в национальном парке «Русская Арктика». Сооружение датировано 1596 годом — тогда каравелла голландского мореплавателя Виллема Баренца попала в ледяной плен на Новой Земле. Моряки построили дом, в котором провели зиму, а затем отплыли на лодках. В пути Баренц скончался, а его спутники достигли Кольского полуострова.

«За последнее десятилетие можно зафиксировать, что нижние венцы дома сильно разрушаются, сейчас уже остались три бревна, руины от четвертого, щепочки. Видно, что бревна постепенно превращаются в труху и, наверное, в ближайшее десятилетие совсем исчезнут», — рассказал начальник отдела сохранения историко-культурного наследия «Русской Арктики» Евгений Ермолов.

Он отметил, что парк ведет мониторинг памятника, но его разрушение — необратимый процесс, на который влияет возраст постройки и самого дерева. Некоторые предметы из зимовья удалось сохранить — они находятся в музейных коллекциях разных стран.

Экспедиция российских ученых «Арктический плавучий университет — 2023» стартовала 23 июня. В ее рамках специалисты изучат состояние природной среды на акваториях и островах Белого, Баренцева и Карского морей в условиях изменяющегося климата.