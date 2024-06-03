В России захотели сократить рабочую неделю для одной категории граждан

ТАСС: в России хотят сократить рабочую неделю для женщин с двумя и более детьми

В Государственную думу планируют внести законопроект об установлении для женщин с двумя и более детьми сокращенной рабочей недели в 39 часов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовила законопроект, согласно которому для одной категории граждан в России хотят сократить рабочую неделю.

«Предусматривается установление сокращенной продолжительности рабочего времени для женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет, на один час в неделю. То есть время их работы составит 39 часов в неделю», — говорится в документе.

При этом сокращенная рабочая неделя может быть установлена, если меньшая продолжительность недели работника не предусмотрена иными законами. Поправки могут быть внесены в Трудовой кодекс РФ.

Авторы инициативы призвали создать российским женщинам возможность заниматься детьми, так как они испытывают сильную эмоциональную и физическую нагрузку.

Ранее депутаты Госдумы подготовили законопроект, который подразумевает введение штрафов за ущемление матерей, которые кормят ребенка грудью в общественных местах.