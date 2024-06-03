Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:09, 3 июня 2024Россия

В России захотели сократить рабочую неделю для одной категории граждан

ТАСС: в России хотят сократить рабочую неделю для женщин с двумя и более детьми

Фото: Andrey Arkusha / Global Look Press

В Государственную думу планируют внести законопроект об установлении для женщин с двумя и более детьми сокращенной рабочей недели в 39 часов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовила законопроект, согласно которому для одной категории граждан в России хотят сократить рабочую неделю.

«Предусматривается установление сокращенной продолжительности рабочего времени для женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет, на один час в неделю. То есть время их работы составит 39 часов в неделю», — говорится в документе.

При этом сокращенная рабочая неделя может быть установлена, если меньшая продолжительность недели работника не предусмотрена иными законами. Поправки могут быть внесены в Трудовой кодекс РФ.

Авторы инициативы призвали создать российским женщинам возможность заниматься детьми, так как они испытывают сильную эмоциональную и физическую нагрузку.

Ранее депутаты Госдумы подготовили законопроект, который подразумевает введение штрафов за ущемление матерей, которые кормят ребенка грудью в общественных местах.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией. Для чего Варшаве этот барьер?

      В Сербии заявили о победе коалиции правящей партии на выборах

      В США назвали сроки создания способной лишить человечества будущего технологии

      В России захотели сократить рабочую неделю для одной категории граждан

      Стала известна реакция короля Испании на разоблачение любовника жены

      Девушка получила совет после жалобы на раздражающую ее секс-игрушку партнера

      Украинский офицер предложил сделать всех женщин военнообязанными с 18 лет

      Экс-советник Кучмы заявил о решении Запада превратить украинцев в пушечное мясо

      Разведка Великобритании завербовала двух китайских чиновников

      На Западе раскрыли темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше