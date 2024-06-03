Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:35, 3 июня 2024Мир

Экс-советник Кучмы заявил о решении Запада превратить украинцев в пушечное мясо

Соскин: Запад решил окончательно превратить украинцев в пушечное мясо

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о подготовке на территории Польши подразделений из украинцев сигнализирует об окончательном решении мировых элит превратить их в пушечное мясо, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом он рассказал в своем видеоблоге.

По его словам, «в высшем руководстве мирового закулисного управления» приняли окончательное решение. «Украинцы очень хорошее пушечное мясо, качественное. Не имеет значения, чтобы что-то еще работало на Украине», — отметил эксперт.

По мнению Соскина, план Владимира Зеленского не предполагает какого-либо восстановления экономики Украины. «Работы уже нет, выехать из страны нельзя, остается только одно — быть похищенным военкомами, забритым и брошенным на передовую», — уточнил Соскин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад превратил украинский народ в пушечное мясо, развязав войну в 2014 году.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией. Для чего Варшаве этот барьер?

      Экс-советник Кучмы заявил о решении Запада превратить украинцев в пушечное мясо

      Додик пообещал не позволить ввести санкции против РФ в Боснии и Герцеговине

      Разведка Великобритании завербовала двух китайских чиновников

      Трамп назвал отличную от оценок Байдена главную угрозу человечеству

      Зеленский прилетел в столицу Филиппин

      На Западе раскрыли темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

      Причину повышения ставок по вкладам объяснили

      80-летнего миллиардера-затворника обвинили в изнасилованиях детей

      Польша заблокировала на границе идущие в Россию грузы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше