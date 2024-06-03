Соскин: Запад решил окончательно превратить украинцев в пушечное мясо

Заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о подготовке на территории Польши подразделений из украинцев сигнализирует об окончательном решении мировых элит превратить их в пушечное мясо, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом он рассказал в своем видеоблоге.

По его словам, «в высшем руководстве мирового закулисного управления» приняли окончательное решение. «Украинцы очень хорошее пушечное мясо, качественное. Не имеет значения, чтобы что-то еще работало на Украине», — отметил эксперт.

По мнению Соскина, план Владимира Зеленского не предполагает какого-либо восстановления экономики Украины. «Работы уже нет, выехать из страны нельзя, остается только одно — быть похищенным военкомами, забритым и брошенным на передовую», — уточнил Соскин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад превратил украинский народ в пушечное мясо, развязав войну в 2014 году.