СБУ принудила духовенство всех конфессий доносить на прихожан
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обязывают украинское духовенство всех конфессий доносить на прихожан, рассказали в пророссийском подполье города Херсон. Об этом пишет РИА Новости.
Как отметил источник, духовенство заставляют доносить на свою паству под страхом принудительной мобилизации.
«Сбушники принуждают настоятелей протестантских церквей, Церкви евангельских христиан-баптистов, Церкви Веры Евангельской, УГКЦ, ПЦУ и других доносить на прихожан», — подчеркнули он.
Ранее стало известно, что сотрудники СБУ, которые курируют религиозные организации, с помощью угроз обязали священнослужителей склонять прихожан к вступлению в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Это началось после выхода нового закона о мобилизации, уточнил председатель пророссийского херсонского подполья.