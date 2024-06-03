Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:13, 3 июня 2024Бывший СССР

СБУ принудила духовенство всех конфессий доносить на прихожан

В Херсоне заявили, что СБУ принуждает духовенство доносить на прихожан

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обязывают украинское духовенство всех конфессий доносить на прихожан, рассказали в пророссийском подполье города Херсон. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметил источник, духовенство заставляют доносить на свою паству под страхом принудительной мобилизации.

«Сбушники принуждают настоятелей протестантских церквей, Церкви евангельских христиан-баптистов, Церкви Веры Евангельской, УГКЦ, ПЦУ и других доносить на прихожан», — подчеркнули он.

Ранее стало известно, что сотрудники СБУ, которые курируют религиозные организации, с помощью угроз обязали священнослужителей склонять прихожан к вступлению в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Это началось после выхода нового закона о мобилизации, уточнил председатель пророссийского херсонского подполья.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией. Для чего Варшаве этот барьер?

      Россиянина арестовали за сотрудничество с ГУР Украины

      Северная Корея пообещала перестать отправлять шары с мусором

      Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ около Работино

      СБУ принудила духовенство всех конфессий доносить на прихожан

      В Мексике назвали побеждающего на выборах президента кандидата

      Британский аналитик сделал прогноз о численности ВСУ к концу года

      Минобороны высказалось о добровольцах ВСУ

      Опасность участия Зеленского в сингапурском форуме по безопасности объяснили

      В России захотели сократить рабочую неделю для одной категории граждан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше