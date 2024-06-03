СБУ принудила духовенство всех конфессий доносить на прихожан

В Херсоне заявили, что СБУ принуждает духовенство доносить на прихожан

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обязывают украинское духовенство всех конфессий доносить на прихожан, рассказали в пророссийском подполье города Херсон. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметил источник, духовенство заставляют доносить на свою паству под страхом принудительной мобилизации.

«Сбушники принуждают настоятелей протестантских церквей, Церкви евангельских христиан-баптистов, Церкви Веры Евангельской, УГКЦ, ПЦУ и других доносить на прихожан», — подчеркнули он.

Ранее стало известно, что сотрудники СБУ, которые курируют религиозные организации, с помощью угроз обязали священнослужителей склонять прихожан к вступлению в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Это началось после выхода нового закона о мобилизации, уточнил председатель пророссийского херсонского подполья.