В Сербии заявили о победе коалиции правящей партии на выборах

В Сербии заявили о победе коалиции правящей партии на выборах в муниципалитетах

Коалиция «Александар Вучич — Сербия завтра» победила на выборах в 85 из 89 муниципалитетов страны. Об этом заявил председатель Сербской прогрессивной партии, премьер-министр страны Милош Вучевич, его слова приводит РИА Новости.

Прогрессисты получили большинство голосов в каждом городе и муниципалитете, за исключением четырех: Тутина, Бачка-Тополы, Сенты и Канижи.

В указанных местностях это объясняется особенностями населения, влияющими на политическую картину, пояснил Вучевич.

Выборы в 89 муниципалитетах Сербии, включая столицу Белград, прошли 2 июня. Предварительные результаты Центральная избирательная комиссия огласит 3 июня не позднее 20:00.

Ранее Вучевич заявил, что новое правительство страны намерено сохранить контакт с Россией в прежнем объеме. «Дружба проявляется и доказывается в трудные времена, и если сегодня мы не в силах помочь нашим российским друзьям в практическом смысле, то уж точно мы никоим образом не будем чинить им препятствий», — сказал он.

