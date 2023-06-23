69-я параллель
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16:03, 23 июня 202369-я параллель

Названы задачи «Арктического плавучего университета»

ААНИИ: «Арктический плавучий университет» изучит состояние природной среды северных морей

Кадр: Телеканал Северный город Норильск / YouTube

Российские ученые в составе научно-образовательной экспедиции «Арктический плавучий университет — 2023» изучат состояние природной среды на акваториях и островах Белого, Баренцева и Карского морей в условиях изменяющегося климата. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру» от пресс-службы Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Экспедиция в Арктику стартовала 23 июня. С борта научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» специалисты планируют исследовать процессы распространения теплой водной массы из Атлантики в Баренцевом море. Кроме того, они соберут свежую информацию о состоянии приводного слоя атмосферы и поверхностного слоя воды, что позволит оценить изменения содержания диоксида углерода в воздухе.

Ученые ААНИИ также исследуют почву на загрязнение техногенными аэрозолями, тяжелыми металлами и искусственными радионуклидами. Специалисты возьмут пробы земли, мха и лишайников по маршруту экспедиции в местах остановок судна. Другие участники «Арктического плавучего университета» займутся оценкой загрязнения арктических морей и островных территорий морским мусором и микропластиком. Кроме того, они уделят время изучению биоразнообразия региона.

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«Программа экспедиции включает проведение ряда прикладных исследований: испытание телеуправляемого необитаемого подводного аппарата малого класса, изучение нового метода комплексной технической диагностики, а также факторов космической погоды на приполярных участках низкой околоземной орбиты, оказывающих негативное влияние на работу малых космических аппаратов», — говорится в сообщении пресс-службы ААНИИ.

23 июня президент России Владимир Путин в приветствии участникам второго Всероссийского арктического форума-фестиваля «Арктика. Лед тронулся» рассказал об успехах в очистке этого региона. По словам главы государства, очищено 110 гектаров арктических территорий, с которых убрано более пяти тысяч тонн отходов. Он подчеркнул, что эта масштабная работа будет продолжена.

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    Константин Лысяков
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