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14:13, 31 июля 2023Мир

Патрушев заявил об агрессивной сущности НАТО

Патрушев: саммит НАТО в Вильнюсе подтвердил агрессивную сущность альянса
Николай Патрушев

Николай Патрушев. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Саммит НАТО в Вильнюсе подтвердил агрессивную сущность альянса. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии, передает ТАСС.

«Утверждены планы по увеличению группировки войск и наращиванию военной инфраструктуры у границ России», — подчеркнул он, отметив, что вопросы обеспечения безопасности на северо-западе страны приобретают особую актуальность.

Ранее Патрушев заявил, что Украину необходимо демилитаризировать из-за угрозы России и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «Насыщенная вооружением Украина представляет угрозу России и в целом ОДКБ, в том числе с точки зрения разработки и применения ядерного, химического и биологического оружия», — объяснил Патрушев.

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    Виктория Кондратьева
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