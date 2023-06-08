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15:35, 8 июня 2023Бывший СССР

Патрушев объяснил необходимость демилитаризации Украины

Патрушев: Украина представляет угрозу для ОДКБ в вопросе применения ядерного оружия

Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Украину необходимо демилитаризировать из-за угрозы России и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает ТАСС.

«Насыщенная вооружением Украина представляет угрозу России и в целом ОДКБ, в том числе с точки зрения разработки и применения ядерного, химического и биологического оружия», — объяснил Патрушев.

Также секретарь Совбеза отметил, что от достижения целей специальной военной операции (СВО) зависят жизни миллионов людей и спасение населения Луганской и Донецкой народных республик от геноцида, который творился украинскими неонацистами.

Ранее Патрушев назвал Украину оружием в руках западных стран и призвал обеспечить нейтральный статус страны. Он также добавил, что Россия защищает свой народ и свои территории.

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    Алевтина Запольская
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