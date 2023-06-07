Патрушев призвал сменить режим на Украине

Патрушев: режим на Украине необходимо сменить, придав стране нейтральный статус

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев призвал сменить действующий политический режим на Украине, придав стране нейтральный статус, передает РИА Новости.

«Вашингтон и Лондон создали киевский нацистский режим, который необходимо сменить, придав на практике Украине статус нейтрального государства», — заявил Патрушев.

Он назвал Украину оружием в руках Запада и добавил, что никакой войны между народами России и Украины не существует. «Есть только откровенная агрессия США. При этом наша страна защищает свой народ и свои территории», — заключил секретарь Совбеза России.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об американском участии в военных действиях на территории Украины. «Сейчас США являются прямыми соучастниками тех военных преступлений, которые совершаются в том числе вооруженными формированиями Украины», — сказал он.