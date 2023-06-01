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14:13, 1 июня 2023Бывший СССР

Пушилин назвал США прямым соучастником преступлений ВСУ

Врио главы ДНР Пушилин назвал США прямым соучастником военных преступлений ВСУ

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал США прямым соучастником военных преступлений, совершаемых Вооруженными силами Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

«Сейчас Соединенные Штаты Америки являются прямыми соучастниками тех военных преступлений, которые совершаются в том числе вооруженными формированиями Украины», — заявил Пушилин.

По его словам, американское правительство выращивает из украинцев террористов, как ранее похожим образом создавало террористические движения в Сирии.

Ранее врио главы ДНР сообщал, что всю территорию Украины нужно взять под контроль России и «освободить от киевского режима», поскольку в противном случае она станет потенциальным плацдармом для «следующего нападения на Россию».

20 мая Пушилин рассказал о реакции Киева на восстановление Мариуполя. По его словам, киевский режим хотел превратить республики Донбасса в руины, а теперь «захлебывается от злобы», наблюдая восстановление города.

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    Алевтина Запольская
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