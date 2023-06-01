Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:59, 1 июня 2023Бывший СССР

Пушилин призвал взять под контроль России всю территорию Украины

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что всю территорию Украины нужно взять под контроль России

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Всю территорию Украины нужно взять под контроль Москвы и «освободить от киевского режима», иначе она станет потенциальным плацдармом для «следующего нападения на Россию». Об этом заявил временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Освобождать от киевского режима существующего нужно всю территорию. Нужно ли куда-то отдать какую-то часть территории? Нет, не разбазаривайте территории, они очень дорогой ценой доставались для Советского Союза», — заявил Пушилин.

По его мнению, если оставить даже часть территории Украины или передать ее другим государствам, то она может стать плацдармом для атак на Россию.

Ранее Пушилин обвинил украинские власти в истеричности на фоне атак беспилотников на Москву и Подмосковье. По его мнению, они готовы приложить все усилия ради провокации, результаты которой Киев предъявил западу.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны заявило о попытке вторжения ВСУ на территорию России
    В России оценили идею Украины провести мировой саммит
    Американский канал выдал кадры обрушения дома в США за атаку дронами Москвы
    Армия Судана взорвала печатный станок своих противников
    Директор «Ленкома» опроверг информацию о снятии Панфилова с ИВЛ
    Виктория Боня поделилась воспоминаниями о переезде из России в Монако
    Олимпийский чемпион рассказал о помогших завоевать золото трусах
    Российские войска поразили два украинских командно-наблюдательных пункта
    Препарат от ожирения оказался эффективен для борьбы с никотиновой зависимостью
    Сырский признал остановку фланговых атак под Артемовском
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.