Врио главы ДНР Пушилин заявил, что всю территорию Украины нужно взять под контроль России

Всю территорию Украины нужно взять под контроль Москвы и «освободить от киевского режима», иначе она станет потенциальным плацдармом для «следующего нападения на Россию». Об этом заявил временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Освобождать от киевского режима существующего нужно всю территорию. Нужно ли куда-то отдать какую-то часть территории? Нет, не разбазаривайте территории, они очень дорогой ценой доставались для Советского Союза», — заявил Пушилин.

По его мнению, если оставить даже часть территории Украины или передать ее другим государствам, то она может стать плацдармом для атак на Россию.

Ранее Пушилин обвинил украинские власти в истеричности на фоне атак беспилотников на Москву и Подмосковье. По его мнению, они готовы приложить все усилия ради провокации, результаты которой Киев предъявил западу.