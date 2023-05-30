Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:25, 30 мая 2023Бывший СССР

Пушилин назвал руководство Украины истеричным после атаки БПЛА на Москву

Глава ДНР Пушилин заявил, что Киев показал свою истеричность, атаковав Москву БПЛА

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Руководство Украины показало свою истеричность и готовность предпринять все усилия ради провокации, атаковав Москву беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в Telegram.

«Результат не достигнут, но Западу киевским режимом попытка предъявлена», — объяснил Пушилин мотивы поведения украинского руководства.

Он также указал, что Москва оказалась более защищенной, чем думали в Киеве, а российские экстренные службы показали пример слаженной работы.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал атаки БПЛА на Москву. По его словам, Киев не имеет «прямого отношения» к атакам беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    В Кремле прокомментировали атаку беспилотников на Москву
    Эксперт заметил в атаках на Москву выполненный по схеме «утка» беспилотник
    Кремль прокомментировал работу Минобороны во время атаки беспилотников на Москву
    Кремль ответил на вопрос о возможном обращении Путина из-за атаки беспилотников
    Сбивший четверых пешеходов BMW попал на видео в Подмосковье
    На Западе заявили о падении ракеты около центра НАТО в Польше
    В Кремле связали атаку беспилотников на Москву с необходимостью продолжения СВО
    Гражданку Украины задержали в Москве за попытку вывезти детей-сирот за границу
    Фьюри назвал Усика клоуном
    Оксана Самойлова показала внешность матери после пластики лица
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.