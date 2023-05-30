Пушилин назвал руководство Украины истеричным после атаки БПЛА на Москву

Глава ДНР Пушилин заявил, что Киев показал свою истеричность, атаковав Москву БПЛА

Руководство Украины показало свою истеричность и готовность предпринять все усилия ради провокации, атаковав Москву беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в Telegram.

«Результат не достигнут, но Западу киевским режимом попытка предъявлена», — объяснил Пушилин мотивы поведения украинского руководства.

Он также указал, что Москва оказалась более защищенной, чем думали в Киеве, а российские экстренные службы показали пример слаженной работы.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал атаки БПЛА на Москву. По его словам, Киев не имеет «прямого отношения» к атакам беспилотников.