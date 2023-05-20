Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:34, 20 мая 2023Бывший СССР

Пушилин рассказал о злобе Киева из-за восстановления Мариуполя

Пушилин заявил, что Киев захлебывается от злобы, видя восстановление Мариуполя

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Восстановление Мариуполя заставляет власти Украины захлебываться от злобы. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в Telegram-канале.

«Киевский режим захлебывается от злобы, видя, как восстанавливается город, в него возвращается мирная жизнь — вчера вечером вооруженные формирования Украины обстреляли пригороды Мариуполя», — написал Пушилин.

Он добавил, что власти Украины хотели превратить республики Донбасса в руины, но у них этого не получится.

Год назад, 20 мая, в Мариуполе была полностью взята под контроль России территория металлургического комбината «Азовсталь». Город в ДНР Вооруженные силы (ВС) окружили 7 марта, к 21 апреля он был практически под полным их контролем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Польше сообщили о найденной бетонной боеголовке «российской ракеты»
В ДНР заявили о новом ракетном ударе ВСУ по Мариуполю
Пушилин рассказал о злобе Киева из-за восстановления Мариуполя
В Бразилии увидели «ловушку» в визите Зеленского на саммит G7 в Хиросиме
Учительницу детского сада в Москве уволили за написание хоррор-рассказа
Правительство Великобритании отказалось спасать Virgin Orbit
На юге Москвы нашли беспилотник
Переживший бомбардировку Хиросимы выступил против визита Зеленского на G7
Зеленский прибыл в Хиросиму
Слуцкий рассказал о доходах после приостановки тренерской карьеры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.