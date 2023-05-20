Пушилин рассказал о злобе Киева из-за восстановления Мариуполя

Пушилин заявил, что Киев захлебывается от злобы, видя восстановление Мариуполя

Восстановление Мариуполя заставляет власти Украины захлебываться от злобы. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в Telegram-канале.

«Киевский режим захлебывается от злобы, видя, как восстанавливается город, в него возвращается мирная жизнь — вчера вечером вооруженные формирования Украины обстреляли пригороды Мариуполя», — написал Пушилин.

Он добавил, что власти Украины хотели превратить республики Донбасса в руины, но у них этого не получится.

Год назад, 20 мая, в Мариуполе была полностью взята под контроль России территория металлургического комбината «Азовсталь». Город в ДНР Вооруженные силы (ВС) окружили 7 марта, к 21 апреля он был практически под полным их контролем.