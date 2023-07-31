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18:44, 31 июля 2023Среда обитания

В Британии продали усадьбу для подготовки шпионов во Вторую мировую

В Британии за £6 млн продали дом для подготовки шпионов во Вторую мировую войну

В Великобритании за шесть миллионов фунтов стерлингов (706,9 миллиона рублей) продали усадьбу Poundon House, во Вторую мировую войну служившую базой подготовки кадров Управления специальных операций (УСО). Об этом сообщает Daily Mail.

Сотрудники УСО занимались разведкой и шпионажем, в их задачи также входило саботирование действующего режима власти на территориях оккупированных немецкой армией и их союзниками стран. Усадьбу построили в 1908 году, она принадлежала семейству Хейвуд-Лонсдейл.

В распоряжение УСО дом попал по приказу тогдашнего премьер-министра Британии Уинстона Черчилля в 1940 году. Новобранцев обучали навыкам саботажа, использованию радиоприемников, а также обращению с оружием и рукопашному бою. Недалеко от дома находилась станция прослушивания, перехватывающая сообщения немецкой армии.

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После окончания Второй мировой войны в усадьбе базировались британские войска. В 1979 году ее купил Энтони Роско, вернувший зданию статус частного дома. Имя нового покупателя Poundon House не раскрывается. Известно, что дом был зарегистрирован у агентства по продаже недвижимости Knight Frank.

Усадьба занимает территорию в четыре тысячи квадратных метров. К главному зданию ведет обсаженная липами широкая подъездная дорога. В главном доме расположена библиотека и восемь комнат для приемов, 12 спален и пять ванных. На территории усадьбы также есть дом на четыре квартиры и коттедж с двумя спальнями, а также бассейн и теннисный корт.

Ранее стало известно, что в Великобритании решили продать дом, в котором в 1862 году родилась бабушка королевы Елизаветы II графиня Сесилия Боуз-Лайон. Его выставили на продажу за 950 тысяч фунтов стерлингов (70,5 миллиона рублей).

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    Мария Черкасова
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