Российские танкисты уничтожили командный пункт выявленных беспилотником ВСУ

МО РФ: танкисты уничтожили командный пункт выявленных дроном украинских военных

Российские танкисты разгромили командный пункт выявленных беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны РФ, пишут «Известия».

Уточняется, что воздушная разведка сообщила о движении тыловой колонны украинских военных. С помощью беспилотника удалось обнаружить позиции замаскированного командного пункта ВСУ. Командир танкового взвода старший лейтенант Руслан Мавликасов во взаимодействии с оператором беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вывел танк на боевую позицию, произвел необходимые расчеты и открыл огонь на поражение цели. Танк Мавликасова поразил топливозаправщик. Тот сдетонировал и уничтожил часть командного пункта вместе с боевиками и техникой, рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее танкисты группировки «Отважные» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. Координаты нахождения объекта и живой силы противника были получены благодаря работе разведчиков.