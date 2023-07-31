Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:32, 31 июля 2023Россия

Российские танкисты уничтожили командный пункт выявленных беспилотником ВСУ

МО РФ: танкисты уничтожили командный пункт выявленных дроном украинских военных

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские танкисты разгромили командный пункт выявленных беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны РФ, пишут «Известия».

Уточняется, что воздушная разведка сообщила о движении тыловой колонны украинских военных. С помощью беспилотника удалось обнаружить позиции замаскированного командного пункта ВСУ. Командир танкового взвода старший лейтенант Руслан Мавликасов во взаимодействии с оператором беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вывел танк на боевую позицию, произвел необходимые расчеты и открыл огонь на поражение цели. Танк Мавликасова поразил топливозаправщик. Тот сдетонировал и уничтожил часть командного пункта вместе с боевиками и техникой, рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее танкисты группировки «Отважные» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. Координаты нахождения объекта и живой силы противника были получены благодаря работе разведчиков.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о взрывах в Херсоне

    В Британии утилизировали танки Challenger 2 вместо передачи их Киеву

    iPhone 14 подешевел в России

    Российские танкисты уничтожили командный пункт выявленных беспилотником ВСУ

    В ЦСКА оценили судейство в матче с пятью назначенными пенальти

    Омбудсмен Львова-Белова назвала число вывезенных из Донбасса в Россию детей

    Премьер Швеции пожаловался на ситуацию с безопасностью в стране

    Стало известно о взрыве в здании полиции в Брянской области

    Генерал заявил о столкновении ВСУ с летальным сочетанием оружия в зоне СВО

    В Норвегии заявили о хаосе из-за допуска российских спортсменов к турнирам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости