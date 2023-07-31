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12:51, 31 июля 2023Интернет и СМИ

В Британии предрекли трудности Украине из-за выборов в США

The Telegraph: Украина может остаться без поддержки США из-за выборов президента

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Поддержка Украины может перестать быть выгодной для президента США Джо Байдена из-за предстоящих выборов главы государства, которые должны состояться в 2024 году. Такое мнение выразил обозреватель британского издания The Telegraph Ричард Кемп.

«Выборы в США наверняка сработают против Киева. Байден будет искренне хотеть, чтобы конфликт завершился до начала предвыборной гонки. (...) Продолжение конфликта скорее приведет к тому, что он потеряет голоса избирателей», — предрек Байдену трудности обозреватель.

По мнению Кемпа, предстоящие выборы президента США делают неизбежными мирные переговоры России и Украины. Как считает журналист, Вашингтон начал готовиться к ним еще несколько месяцев назад.

Ранее профессор Джозеф Сиракуза назвал ошибку Байдена в отношении президента России Владимира Путина. По его мнению, президент США недооценивает ядерный потенциал России и возможности применить его.

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    Мария Большакова
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