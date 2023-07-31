Власти США обвинили в сокрытии информации о ядерных арсеналах

Федерация ученых США обвинила власти в сокрытии данных о ядерных арсеналах

Федерация ученых США обвинила американские власти в сокрытии данных о своих ядерных арсеналах, несмотря на собственные призывы к транспарентности по этому поводу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ученых.

В федерации заявили, что власти США отклоняют их запросы о количестве ядерного оружия в арсенале и того, что ожидает демонтажа. При этом ранее такая информация рассекречивалась, в том числе в октябре 2021 года.

«Федерация считает отказ администрации Джо Байдена в рассекречивании данных о запасах ядерного оружия неправильным, противоречивым и контрпродуктивным», — отметили ученые, призвав Белый дом изменить свою политику в этой сфере.

В июне Стокгольмский международный институт исследования проблем мира писал, что Россия и США нарастили число развернутых ядерных боеголовок в 2022 году. В январе 2023 года из 12,5 тысячи боеголовок примерно 9,5 тысячи находились на складах для потенциального использования — это на 86 единиц больше, чем в январе 2022 года.