Зеленский подписал закон о запрете полетов беспилотников над границей

Президент Украины Зеленский ввел запрет на полеты БПЛА над пограничной зоной

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над приграничной зоной и разрешающий Службе безопасности Украины (СБУ) сбивать их. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram.

«Он включает: запрет любых полетов БПЛА над пограничной полосой, за исключением случаев, определенных Кабинетом министров Украины, пунктами пропуска через государственную границу Украины и контрольными пунктами въезда-выезда, объектами Госпогранслужбы», — написал Железняк.

СБУ, полиции и Национальной гвардии же предоставляются полномочия по предотвращению полетов беспилотников вплоть до принудительного прекращения их полета.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Российская армия нанесла удары по местам, где производились БПЛА, которыми Украина била по Крымскому мосту. По его словам, российские Вооруженные силы нанесли ряд превентивных ударов.