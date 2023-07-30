Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:18, 30 июля 2023Россия

Путин сообщил об ударах по местам производства БПЛА на Украине

Россия ударила по местам производства БПЛА, которыми ВСУ били по Крымскому мосту
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Россия нанесла удары по местам, где производились беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которыми Украина била по Крымскому мосту, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России нанесли ряд превентивных ударов. «Как раз по тем местам, откуда направлялись эти беспилотники, и где они производились», — сообщил глава государства.

Об атаке на Крымский мост стало известно 17 июля. Часть конструкции была повреждена, ее нельзя восстановить, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. В результате случившегося пострадала 14-летняя девочка, которая ехала с семьей на полуостров. Следственный комитет возбудил дело о теракте.

В первый раз переправу атаковали 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвался грузовой автомобиль. Несколько пролетов сооружения обрушились.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал об успехах российских войск в зоне СВО

    Путин оценил угрозу нацбезопасности Украины и России

    Путин ответил на вопрос «не 37-й ли год у нас»

    На Украине потребовали отстранить проигравшую Харлан российскую саблистку

    Путин сообщил об ударах по местам производства БПЛА на Украине

    Российский президент заявил о скорой нехватке рабочей силы на Украине

    Дрон-камикадзе «Ланцет» ВС РФ поразил украинскую «Гвоздику» и попал на видео

    Путин оценил возможность перехода западных территорий Украины Польше

    Путин заявил об иссякающем на Украине мобилизационном ресурсе

    На Крымском мосту повысят меры безопасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости