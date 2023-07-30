Путин сообщил об ударах по местам производства БПЛА на Украине

Россия ударила по местам производства БПЛА, которыми ВСУ били по Крымскому мосту

Россия нанесла удары по местам, где производились беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которыми Украина била по Крымскому мосту, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России нанесли ряд превентивных ударов. «Как раз по тем местам, откуда направлялись эти беспилотники, и где они производились», — сообщил глава государства.

Об атаке на Крымский мост стало известно 17 июля. Часть конструкции была повреждена, ее нельзя восстановить, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. В результате случившегося пострадала 14-летняя девочка, которая ехала с семьей на полуостров. Следственный комитет возбудил дело о теракте.

В первый раз переправу атаковали 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвался грузовой автомобиль. Несколько пролетов сооружения обрушились.