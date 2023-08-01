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08:33, 1 августа 2023Мир

Стало известно о сделке США с двумя странами на поставку снарядов Украине

FT: США заключили сделку с Болгарией и Южной Кореей о поставке снарядов Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена пытается увеличить поставки боеприпасов на Украину для поддержки контрнаступления против российских сил. Так, представители Вашингтона уже заключили сделки с Болгарией и Южной Кореей на поставку снарядов калибра 155 миллиметров на Украину, а также ведут переговоры на ту же тему с Японией. Об этом пишет Financial Times.

По словам официальных лиц, администрация Байдена уже несколько месяцев знала о том, что «из-за высокой скорости потерь боеприпасов» на Украине начнется истощение запасов, и активизировала усилия по доставке снарядов на линию фронта, «поскольку конфликт вступил в решающую фазу».

Усилия направлены на поставку большего количества снарядов такого калибра, используемых в гаубицах, которые Украина развертывает вдоль линии фронта. Кроме того, США пытаются нарастить поставки от международных союзников в краткосрочной перспективе и строят планы по наращиванию производства боеприпасов на своей территории.

При этом попытки производителей США по увеличению ежемесячного производства таких боеприпасов — речь о числах в 90 тысяч единиц снарядов калибра 155 миллиметров — займет несколько лет вплоть до 2025 года, считают собеседники FT. Это «свидетельствует о сложности быстрого наращивания такого производства, особенно в условиях, когда США ранее не уделяли этому особого внимания».

Издание также напомнило, как на прошлой неделе сообщало об использовании Киевом снарядов, произведенных в Северной Корее. Это связывают с истощением запасов.

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    Виктория Кондратьева
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