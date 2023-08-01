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09:10, 1 августа 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 27 рейсов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В трех московских аэропортах во вторник, 1 августа, произошла отмена и задержка 27 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в Домодедово задержали вылеты 10 воздушных судов, один рейс отменили. Во Внуково перенесли пять рейсов, а два — отменили. В Шереметьево тем временем перенесли семь авиарейсов, два — отменили.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее в июле потеря сознания бортпроводником во время полета сорвала рейс российского пассажирского лайнера в Турцию. Непредвиденная ситуация произошла на борту самолета, летевшего из Москвы в Стамбул.

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    Фариза Бацазова
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