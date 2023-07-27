Потеря сознания бортпроводником сорвала рейс российского самолета в Турцию
Бортпроводник российской авиакомпании потерял сознание во время полета в Стамбул
Потеря сознания бортпроводником во время полета сорвала рейс российского пассажирского лайнера в Турцию. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.
Непредвиденная ситуация произошла на борту самолета, летевшего из Москвы в Стамбул. «Экипаж воздушного судна доложил о неоднократной потере сознания бортпроводником и запросил рекомендацию авиакомпании», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пилоты приняли решение следовать на запасной аэродром. В результате самолет экстренно приземлился в аэропорту Сочи. Никто из пассажиров не пострадал.
Ранее в июле российский пассажирский самолет с отказавшим двигателем благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел с воздушным судном, летевшим из Сочи в российскую столицу.