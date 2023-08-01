В Петербурге пригрозили отключить фонтаны из-за десантников

«Водоканал»: фонтаны, в которых захотят искупаться десантники, будут отключены

В Петербурге в среду, 2 августа, пригрозили отключить некоторые фонтаны из-за десантников. Об этом сообщили в пресс-служба государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» в группе «ВКонтакте».

Представитель предприятия рассказал, что в день воздушно-десантных войск (ВДВ) фонтаны будут работать в обычном режиме — с 9 до 22 часов. Однако при обнаружении специалистами организации тех, кто захочет искупаться в фонтане, подачу воды в соответствующие архитектурные сооружения прекратят.

В «Водоканале» напомнили, что купание в фонтанах негигиенично и травмоопасно. Кроме того, оно способно привести к повреждению конструкции. «Бережное отношение к водным жемчужинам сохранит не только их работоспособность, но и ваше здоровье!» — заключили в пресс-службе.

В 2022 году стало известно, что в Татарстане шестилетнему мальчику оторвало три пальца на ноге во время купания в поющих фонтанах в казанском парке Горького.