Росморпорт опроверг уход на ремонт парома «Маршал Рокоссовский»

Росморпорт: паром «Маршал Рокоссовский» отремонтируют без снятия с линии

Сообщение о том, что паром «Маршал Рокоссовский», курсирующий между Ленинградской и Калининградской областями, снимут с линии для проведения ремонта, оказалось недостоверным.

28 июля издание «Новый Калининград» сообщило, что паром «Маршал Рокоссовский», курсирующий по маршруту Усть-Луга — Балтийск, уйдет с линии до 30 сентября. Отмечалось, что все это время судно будет находиться в Усть-Луге Ленинградской области.

Сообщалось, что подобная мера вызвана необходимостью провести ремонт насосов вспомогательного топлива главного двигателя парома. Работы должен выполнить подрядчик из Санкт-Петербурга — ООО «Интехснаб».

Представители перевозчика ФГУП «Росморпорт» в своем Telegram-канале опровергли информацию о том, что «Маршал Рокоссовский» будет снят с линии. Они подчеркнули, что все плановые работы будут проведены на судне без снятия его с эксплуатации.

В свою очередь, начальник пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков в комментарии «Новому Калининграду» также заявил, что паром не планируют выводить из эксплуатации. По его словам, необходимое обслуживание судна будут производить между рейсами.

Публикация получила распространение в российских СМИ. В частности, сообщения об уходе парома на ремонт появились как на сайтах отраслевых изданий («Российское судоходство», «Флагман-ньюс»), так и на сайтах региональных версий федеральных СМИ («МК», «АиФ»).

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