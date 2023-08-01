Пригожин станет наставником в белорусском телешоу

Продюсер Иосиф Пригожин станет наставником белорусского шоу «Фактор.by»

Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что появится в новом, третьем сезоне белорусского музыкального телешоу «Фактор.by» в качестве наставника. Об этом сообщает РИА Новости.

Пригожин заявил, что принял предложение стать наставником «Фактор.by» от коллег из Белоруссии.

Как передает «Белтелерадиокомпания», Пригожин займет место музыкального критика Сергея Соседова, который покинул программу во втором сезоне.

Ранее наставница «Фактор.by», российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о критике, с которой столкнулась во время участия в проекте. По словам артистки, многие зрители не верили, что она справится с ролью наставницы, но в итоге ей удалось довести нескольких своих подопечных до финала.

«Фактор.by» — музыкальное шоу талантов, премьера которого состоялась в октябре 2021 года на канале «Беларусь 1». Является белорусской версией британской программы The X Factor. Наставниками передачи в первых двух сезонах были Сергей Соседов, Ольга Бузова, рэпер Серега (настоящее имя — Сергей Пархоменко) и певец Руслан Алехно.