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Бузова рассказала о критике из-за популярного шоу

Бузова заявила, что многие зрители шоу «Х-фактор» критиковали и недооценивали ее

Фото: Dmitry Golubovich / Reuters

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о критике, с которой столкнулась во время участия в популярном белорусском шоу талантов «Х-фактор» в качестве наставницы. О том, что зрители недооценивали ее, звезда сообщила в интервью изданию Woman.ru.

По словам Бузовой, многие люди не верили, что она справится с ролью наставницы на проекте. «Безусловно, многие [зрители] поддерживали, а критики — они всегда любят критиковать. "Да чему она может научить, да что она там покажет", — говорили», — отметила ведущая.

Однако, как напомнила артистка, два ее подопечных успешно показали себя в шоу. «А в итоге я вывела мальчика невероятно талантливого, которого вообще хотели выкинуть из этого шоу, на первое место. И довела двух своих парней до финала», — подчеркнула Бузова.

Музыкальный конкурс талантов «Х-фактор» — белорусская версия аналогичного британского проекта под названием The X Factor. В рамках программы вокалисты, состоящие в командах звездных наставников, состязаются между собой, исполняя песни. Премьера первого сезона программы состоялась на белорусском телевидении в октябре 2021 года. Наставниками в нем стали Ольга Бузова, рэпер Серега, певец Руслан Алехно и музыкальный критик Сергей Соседов.

Ранее шоумен Михаил Галустян рассказал о сложностях работы с Бузовой, которая является его соведущей в передаче «Звезды в Африке» на телеканале ТНТ. Он заявил, что певица очень требовательна к себе и коллегам.

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Маргарита Щигарева
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