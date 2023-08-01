Мошенники случайно попытались обмануть российских наркополицейских

Аферисты случайно позвонили полицейским из Приморья, чтобы выманить 250 тыс руб

Телефонные мошенники случайно позвонили на служебный телефон отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД России в Приморском крае и попытались обманом выманить 250 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

Аферисты использовали схему «Родственник попал в беду» — плачущий женский голос попросил у ответившего на звонок оперативника помощи, назвав его папой. Тогда полицейский решил подыграть мошеннику, который от имени следователя запросил 250 тысяч рублей за освобождение от уголовной ответственности подставной дочери, якобы сбившей человека на машине.

Оперативник договорился о встрече, чтобы передать деньги. В условное место пришла 16-летняя жительница Спасска-Дальнего. Ее задержали и доставили в отдел полиции. Она сообщила, что согласилась поработать курьером за 10 процентов от суммы.

Возбуждено уголовное дело.