Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:37, 1 августа 2023Силовые структуры

Мошенники случайно попытались обмануть российских наркополицейских

Аферисты случайно позвонили полицейским из Приморья, чтобы выманить 250 тыс руб

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Телефонные мошенники случайно позвонили на служебный телефон отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД России в Приморском крае и попытались обманом выманить 250 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

Аферисты использовали схему «Родственник попал в беду» — плачущий женский голос попросил у ответившего на звонок оперативника помощи, назвав его папой. Тогда полицейский решил подыграть мошеннику, который от имени следователя запросил 250 тысяч рублей за освобождение от уголовной ответственности подставной дочери, якобы сбившей человека на машине.

Оперативник договорился о встрече, чтобы передать деньги. В условное место пришла 16-летняя жительница Спасска-Дальнего. Ее задержали и доставили в отдел полиции. Она сообщила, что согласилась поработать курьером за 10 процентов от суммы.

Возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    В ДНР сообщили о контроле российских сил над Клещеевкой

    Онколог предупредила о первом симптоме нескольких видов рака

    Глава приграничного региона России рассказал о разрушениях после обстрела ВСУ

    Россиянин пострадал при обрушении балкона в российском городе

    В Минэкономразвития заявили об удаленной работе сотрудников после атаки дронов

    Пенсионер перепутал педали и оставил возлюбленную без ноги

    Первый российский спутник «Марафон-IoT» отправят на космодром

    Трамп связал нападки на себя с начавшейся прокси-войной США и России

    Франция начала эвакуировать своих граждан из Нигера

    В офисе Зеленского пообещали «больше дронов» после атаки БПЛА на Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости