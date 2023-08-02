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13:55, 2 августа 2023Мир

Путин назвал Эрдогану условие возвращения к зерновой сделке

Путин заявил Эрдогану, что Россия готова вернуться к зерновой сделке

Фото: President Of Russia / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил коллеге из Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что Москва готова вернуться к зерновой сделке после соблюдения ее условий Западом. Цитата опубликована на сайте Кремля.

При этом в публикации не указано, на каких именно условиях настаивают в Кремле. Ранее российская сторона говорила, что настаивает на снятии санкций с Россельхозбанка и помощи в продаже зерновых из России на мировых рынках (на продукцию наложены санкции).

«Ведется проработка надежных вариантов поставок российского зерна, в том числе на безвозмездной основе. Этот вопрос предметно обсуждался на прошедшем недавно в Санкт-Петербурге втором саммите "Россия — Африка"», — добавили в сообщении.

Россия покинула зерновую сделку 17 июля.

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    Виктория Кондратьева
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