Путин назвал Эрдогану условие возвращения к зерновой сделке

Путин заявил Эрдогану, что Россия готова вернуться к зерновой сделке

Президент России Владимир Путин заявил коллеге из Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что Москва готова вернуться к зерновой сделке после соблюдения ее условий Западом. Цитата опубликована на сайте Кремля.

При этом в публикации не указано, на каких именно условиях настаивают в Кремле. Ранее российская сторона говорила, что настаивает на снятии санкций с Россельхозбанка и помощи в продаже зерновых из России на мировых рынках (на продукцию наложены санкции).

«Ведется проработка надежных вариантов поставок российского зерна, в том числе на безвозмездной основе. Этот вопрос предметно обсуждался на прошедшем недавно в Санкт-Петербурге втором саммите "Россия — Африка"», — добавили в сообщении.

Россия покинула зерновую сделку 17 июля.