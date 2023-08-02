Венгрия испугалась «слива» данных о своих гражданах Украине

Будапешт испугался, что США передадут информацию о венграх за границей Украине

Будапешт не раскрыл США данные о проживающих за границей гражданах, опасаясь, что эти сведения будут переданы украинским властям. Это будет иметь серьезные последствия для закарпатских венгров, заявил госсекретарь МВД Венгрии Бенце Ретвари. Цитату приводит РИА Новости.

По его словам, Вашингтон требует от Венгрии данные 900 тысяч людей с двойным гражданством, проживающих за границей, но Будапешт никому их не раскрывает. Госсекретарь МВД также убежден, что с помощью «слива» данных США хотят отомстить Венгрии.

«Нет гарантии, что если мы выполним этот запрос, данные закарпатских венгров не передадут Украине, что будет иметь серьезные последствия для венгров там из-за украинского запрета на двойное гражданство», — утверждает Ретвари.

Венгрия лишилась более 70 процентов территорий по итогам Первой мировой войны, и этническое население страны оказалось за границей — в том числе на территории Украины.