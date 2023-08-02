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13:27, 2 августа 2023Наука и техника

ВМС США получат девять новых эсминцев типа Arleigh Burke

ВМС США получат девять новых эсминцев типа Arleigh Burke к 2027 году

Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Olympia O. McCoy / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) США получат девять новых эсминцев типа Arleigh Burke. Об этом сообщает Defense News.

Контракты заключены с Ingalls Shipbuilding HII и Bath Iron Works General Dynamics. Первое предприятие построит для ВМС шесть эсминцев, второе — три. Строительство кораблей будет вестись с 2023-го по 2027 год. Стоимость контрактов не раскрывается.

«Эсминцы типа Arleigh Burke являются основой надводного флота и одной из самых успешных кораблестроительных программ в истории ВМС», — заявил министр ВМС Карлос дель Торо.

В феврале доктор военных наук Константин Сивков заявил, что размещение американских эсминцев типа Arleigh Burke в Баренцевом море может обеспечить перехват ими российских межконтинентальных баллистических ракет.

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    Иван Потапов
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