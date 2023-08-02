Губернатор Воробьев поздравил гвардейскую бригаду управления с Днем ВДВ

Андрей Воробьев поблагодарил гвардейскую бригаду управления

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил военнослужащих отдельной гвардейской бригады управления с Днем ВДВ.

«В вашем лице я хотел бы поздравить всех, кто служит в Воздушно-десантных войсках. Я хочу поблагодарить вас и всех, кто находится сегодня на выполнении боевых задач. Всегда очень приятно общаться с настоящими профессионалами — кто-то отвечает за связь, кто-то за другие направления, которые свойственны ВДВ. Где бы я ни был, всегда заметно, как командиры и рядовые выполняют общую задачу. И мне кажется, что в этом братстве, в этом уважительном отношении друг к другу и есть успех наших Воздушно-десантных войск. Хочу пожелать всем здоровья, чтобы те задачи, которые стоят, были успешно выполнены. Вы на нас можете рассчитывать, мы всегда будем стараться вам помогать», — сказал Воробьев.

Бригада управления ВДВ — это десантники и связисты одновременно. Военнослужащие регулярно проводят стрельбы, марш–броски с полной выкладкой, преодоление полосы препятствий. Большое внимание уделяется изучению приемов рукопашного боя и владению оружием. В бригаде служит более 100 женщин.