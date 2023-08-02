Россияне рассказали о вызвавших их доверие уловках кибермошенников

«МТС Red»: 48% россиян открывают фишинговые письма с предложением инвестировать

Чаще всего (в 48 процентах случаев) в первые шесть месяцев 2023 года россияне открывали фишинговые письма с предложением инвестировать в акции или проекты с высокой доходностью. Об уловках мошенников пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос «МТС Red».

Письма с предложением купить товар с большой скидкой вызвали доверие у 28 опрошенных. Около 12 процентов россиян рассказали, что получали предупреждения о якобы неоплаченном штрафе, нарушении закона или о долге.

С начала года количество фишинговых атак кибермошенников выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а с 2020-го к настоящему времени количество таких атак удвоилось.

Чаще всего (35,8 процента) мошенники пытались узнать данные банковских карт россиян, в 24,4 процента случаев — паспортные данные, а в 17,9 процента — собрать логины и пароли для входа в банковское приложение или иной сервис.

В опросе приняли участие более 500 человек, из них 34 процента респондентов в возрасте от 30 до 40 лет, 28,5 процента — от 40 до 50 лет, 21,9 процента — от 18 до 30 лет. Исследование проводилось в Приволжском, Северо-Западном, Уральском, Южном, Сибирском и Центральном округах.

По данным экспертов, количество фишинговых атак растет в среднем на 50–70 процентов в год. Эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Александр Вураско рассказал, что с начала года компания выявила более 25 тысяч новых мошеннических сайтов. В ряде случаев в день фиксировалось открытие до 50 новых ресурсов.

Миллиарды фишинговых писем отправляются каждый день, при этом самой атакой заканчиваются лишь тысячные доли процента от этого количества, заявил заместитель генерального директора компании «Гарда технологии» Рустэм Хайретдинов. Большинство писем отсеиваются алгоритмами защиты, на остальные же не реагируют читатели, отметил он. Поэтому, по словам эксперта, данные статистики говорят не о самих атаках, а об их попытках. При этом Вураско считает, что фишинговый сайт начинает приносить прибыль буквально за несколько минут или часов, поэтому в ближайшее время не стоит ожидать снижения количества таких атак.

Ранее эксперт Андрей Ефимов назвал факторы, которые повышают риск попасть на удочку интернет-мошенников. Это как нехватка знаний о кибербезопасности, использование ненадежных паролей, а также подключение к ненадежным Wi-Fi сетям.