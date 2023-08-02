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08:30, 2 августа 2023Из жизни

Женщина подала на развод из-за слишком большого полового органа мужа

Жительница Ямайки обратилась к пастору с жалобой на слишком большой пенис мужа

Фото: Bruno van der Kraan / Unsplash

Жительница Ямайки обратилась к пастору с письмом, в котором сообщила, что подала на развод с мужем из-за слишком большого размера его пениса. Об этом сообщает ямайское издание The Star.

В своей жалобе 32-летняя женщина рассказала, что познакомилась с будущим мужем в церкви и считала его идеальным мужчиной. Он утверждал, что является девственником, и отказывался от секса до брака. Спустя шесть месяцев после знакомства они поженились.

Во время медового месяца женщина впервые увидела пенис своего мужа. Его размеры шокировали ее. По ее словам, она осознала, что ее муж действительно никогда не занимался сексом, так как ни одна женщина в здравом уме не захотела бы иметь дело с половым органом такого размера.

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За три дня, которые они провели в отеле, между ними ничего не произошло. Женщина сообщила, что уже начала встречаться с другим мужчиной и готова к новому этапу в своей жизни.

В ответном письме пастор выразил понимание ситуации, в которой оказалась женщина, и поделился похожей историей из своего опыта в надежде, что это поможет ей. Он выразил надежду на то, что в будущем у нее будет счастливый брак, и попросил ее сообщить ему, как обстоят дела с новым мужчиной.

Ранее сообщалось, что американец, увеличивший пенис путем хирургического вмешательства, захотел сделать его еще больше.

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    Алиса Дмитриева
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