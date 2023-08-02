Госдеп оценил вероятность помощи Польше из-за ситуации с Белоруссией

Госдеп: НАТО не применит 5-ю статью устава из-за ситуации с Минском и Варшавой

Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер оценил вероятность предоставления помощи Польше из-за ситуации на границе с Белоруссией. Его слова передает РИА Новости.

По словам Миллера, для стран НАТО при задействовании статьи 5 устава альянса существует определенный процесс. «Мы еще не на этой стадии», — констатировал он.

1 августа МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны. В Минобороны Польши также отметили, что Минск намеренно пошел на провокацию против «восточного фланга НАТО».

Минобороны Белоруссии, в свою очередь, отвергло обвинения, а МИД Белоруссии призвал польские власти не нагнетать ситуацию.