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19:08, 2 августа 2023Спорт

Названы самые эффективные упражнения для стройности ног

Тренер Патарая назвала прыжки эффективными упражнениями для стройности ног

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Инэсса Патарая назвала самые эффективные упражнения для стройности ног. Ее слова приводит Super.ru.

Для начала нужно встать на одну ногу, в противоположную руку взять отягощение, а свободную руку поставить на талию. Из этого положения необходимо наклоняться вперед, не меняя положения спины, а затем возвращаться в вертикальное положение. Далее Патарая посоветовала делать махи гантелью, при этом поочередно сгибая ноги в коленях.

При следующем упражнении нужно встать правой ногой на степ-платформу, взяв в левую руку гантель. Левой ногой на вдохе нужно потянуться назад как можно дальше, а затем вернуться в исходное положение. То же самое сделать на другую ногу. Последними стоит выполнить прыжки.

В апреле фитнес-модель Катрин Барк также назвала лучшие упражнения для стройности ног. Она заявила, что для проработки мышц ног отлично подойдут выпады, приседания, а также ягодичный мост.

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    Анастасия Борисова
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