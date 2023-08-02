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17:29, 2 августа 2023Экономика

Россияне стали покупать больше ювелирных украшений

Sokolov: розничные продажи ювелирных украшений за полгода выросли на 1,2 %

Фото: Fallon Michael / Unsplash

В первые шесть месяцев 2023 года розничные продажи ювелирных украшений в России достигли 141,6 миллиарда рублей, увеличившись на 1,2 процента, сообщает Forbes со ссылкой на исследовании аналитического центра компании Sokolov.

Средний чек вырос на 15 процентов и составил 7,1 тысячу рублей с начала года против 6,2 тысячи рублей за первое полугодие 2022 года. При этом в России растет производство ювелирных изделий. В первые шесть месяцев этого года в стране произвели на 38 процентов больше украшений из золота и серебра год к году на сумму 82,7 миллиарда рублей.

Средние розничные цены в июне выросли на 10 процентов по сравнению с декабрем и на 1,7 процента по сравнению с маем. Ювелирные украшения выросли в цене из-за повышения биржевой стоимости сырья и драгоценных металлов.

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В I и II кварталах этого года рынок развивался неоднородно из-за резкого ухода западных брендов. В I квартале этого года из-за эффекта высокой базы он снизился на десять процентов год к году. В начале 2022 года спрос на украшения резко вырос из-за обострения геополитической ситуации и роста биржевой стоимости драгметаллов. Во II квартале рынок вырос на 17 процентов из-за низкой базы в турбулентные периоды. В июне же продажи поднялись на 21,2 процента.

В начале года Sokolov ожидал, что российский рынок вырастет на два-три процента в 2023 году, однако скорректировал прогноз. Компания ждет, что во втором полугодии рынок вырастет на 10 процентов, за год — в среднем на шесть процентов, до 319 миллиардов рублей, заявила руководитель аналитического центра компании Алина Колпакова.

В 2022 году рынок ювелирной розницы в России упал на девять процентов в годовом выражении. В декабре 2022-го украшения подорожали на 14,2 процента по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Главной причиной же снижения рынка стал уход из страны иностранных ювелирных брендов.

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    Мария Черкасова
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