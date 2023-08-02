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09:28, 2 августа 2023Силовые структуры

Российского кандидата наук задержали за съемку порно со школьниками

В Крыму задержали кандидата наук за съемку порно с несовершеннолетними детьми

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Крыму задержали 65-летнего кандидата географических наук за съемку порно с несовершеннолетними мальчиками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчина искал школьников в скейт-парке Симферополя. За участие в видео он предлагал им несколько тысяч в час. Однако мужчина не уточнял, в чем именно ребенку придется сниматься. Если мальчик соглашался, фигурант приглашал его в студию и отдавал там деньги. Отмечается, что пенсионер публиковал видеозаписи в интернете.

Мужчину вычислили и задержали прямо в квартире-студии. Из нее изъяли фотоаппараты, видеокамеры и флешки с интимными кадрами и роликами. Полицейские выяснили, что до присоединения Крыма к России кандидат наук платил украинским правоохранителям, чтобы продолжать без проблем заниматься запрещенной деятельностью.

Теперь задержанному грозит до 15 лет колонии.

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    Екатерина Власова
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